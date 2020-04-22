ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин сегодня планирует утвердить порядок использования денег фонда борьбы с COVID-19

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 08:32
Кабмин сегодня планирует утвердить порядок использования денег фонда борьбы с COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Это постановление есть в повестке дня правительства

Кабинет министров сегодня планирует утвердить порядок использования денег фонда борьбы с коронавирусом. Такое постановление в повестке дня заседания Кабинета министров.

Постановление называется "об утверждении порядка использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Напомним, на сегодня назначено заседание Кабмина по поводу продления карантина из-за коронавируса. Накануне в правительстве озвучили возможность смягчения некоторых ограничений, но также отметили, что пик эпидемии в стране еще не наступил.

В частности, санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал продления карантинного режима до 12 мая, но и эта дата не является окончательной. При этом он допустил, что некоторые ограничения начнут смягчать уже с 27 апреля.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет принимать решение о сроках действия карантина, основываясь на данных расчетах. После прохождения пика эпидемии правительство начнет внедрять антикризисный план для поддержки национальной экономики.

Желтый, оранжевый и красный: Шмыгаль рассказал о трех уровнях карантина Украинцам на период карантина будут предлагать работу с зарплатой 6-8 тыс. гривен
Новости Украины КоронавирусфондКабинет Министров Украины
News
On Top