Кабмін затвердив порядок використання коштів для боротьби з COVID-19

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, кошти спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів

Кабінет міністрів затвердив порядок використання грошей фонду боротьби з COVID-19. Це рішення прийняли на засіданні Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

Мова йде про постанову "Про затвердження порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

Кошти фонду будуть спрямовуватись, зокрема, на:

надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв’язку із негативними наслідками поширення на території України COVID-19;

надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули від COVID-19;

заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19.

Фінансування буде здійснюватися на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів до уряду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня.

Зокрема, у прийнятій постанові говориться про дозвіл перевезення в міському транспорті осіб, що виявили бажання бути донорами крові; залучення до роботи окремих категорій працівників без проходження обов’язкового огляду; затвердження порядку протиепідемічних заходів, пов’язаних з самоізоляцією особи.