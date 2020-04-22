Кабмін затвердив порядок використання коштів для боротьби з COVID-19

Зокрема, кошти спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів
Кабінет міністрів затвердив порядок використання грошей фонду боротьби з COVID-19. Це рішення прийняли на засіданні Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.
Мова йде про постанову "Про затвердження порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".
Кошти фонду будуть спрямовуватись, зокрема, на:
Фінансування буде здійснюватися на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів до уряду.
Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня.
Зокрема, у прийнятій постанові говориться про дозвіл перевезення в міському транспорті осіб, що виявили бажання бути донорами крові; залучення до роботи окремих категорій працівників без проходження обов’язкового огляду; затвердження порядку протиепідемічних заходів, пов’язаних з самоізоляцією особи.