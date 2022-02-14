UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кабмин утвердил планы по Дню единения. С повышением зарплат военным с 1 марта

Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по празднованию Дня единения, который будет отмечаться 16 февраля. План предусматривает повышение зарплат военнослужащим с 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что с 1 марта на 30% вырастут выплаты военнослужащим Вооруженных сил. Кроме того, до 20% с начала 2022 возрастет денежное обеспечение пограничников и нацгвардейцев (с учетом уже принятого решения о повышении на 10% с 1 февраля).

"День единения должен консолидировать украинцев перед угрозой и информационным давлением. Правительство продемонстрировало свою сплоченность, оперативно наработав план мероприятий, в котором, в частности, предполагается повышение выплат для наших военнослужащих. Мы ожидаем такой же консолидации от органов местного самоуправления и всего общества, ведь именно единение - несокрушимая сила Украины", - заявил премьер Денис Шмигаль.

Среди прочего, утвержденный план предусматривает создание единой информационной платформы стратегической коммуникации "UAразом" для обеспечения ежедневного информирования украинцев о ситуации в сфере безопасности. Также план предполагает ускорение создания системы территориальной обороны.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, в котором поручил правительству повысить выплаты военнослужащим.

До этого он подписал указ, который предусматривает увеличение денежного обеспечения военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныЗарплата в Украине