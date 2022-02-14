Кабмин утвердил планы по Дню единения. С повышением зарплат военным с 1 марта

Сообщается, что с 1 марта на 30% вырастут выплаты военнослужащим Вооруженных сил. Кроме того, до 20% с начала 2022 возрастет денежное обеспечение пограничников и нацгвардейцев (с учетом уже принятого решения о повышении на 10% с 1 февраля).

"День единения должен консолидировать украинцев перед угрозой и информационным давлением. Правительство продемонстрировало свою сплоченность, оперативно наработав план мероприятий, в котором, в частности, предполагается повышение выплат для наших военнослужащих. Мы ожидаем такой же консолидации от органов местного самоуправления и всего общества, ведь именно единение - несокрушимая сила Украины", - заявил премьер Денис Шмигаль.

Среди прочего, утвержденный план предусматривает создание единой информационной платформы стратегической коммуникации "UAразом" для обеспечения ежедневного информирования украинцев о ситуации в сфере безопасности. Также план предполагает ускорение создания системы территориальной обороны.