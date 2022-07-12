Кабмин утвердил план реализации соглашения об открытом небе с ЕС

Кабинет министров Украины утвердил план реализации соглашения об общем авиационном пространстве с Евросоюзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, данный план определяет задачи и мероприятия, которые будут поэтапно выполняться ответственными центральными органами исполнительной власти до и после вступления соглашения в силу.

Напомним, до полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации соглашения об открытом небе с Евросоюзом.

Соглашение было подписано осенью 2021 года. Согласно договору Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС.

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