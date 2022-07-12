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Кабмін затвердив план реалізації угоди про відкрите небо з ЄС

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Київ, Вівторок 12 липня 2022 17:57
Кабмін затвердив план реалізації угоди про відкрите небо з ЄС Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів України затвердив план реалізації угоди про спільний авіаційний простір з Євросоюзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, даний план визначає завдання і заходи, які будуть поетапно виконуватися відповідальними центральними органами виконавчої влади до і після вступу угоди в силу.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про ратифікацію угоди про відкрите небо з Євросоюзом.

Угода була підписана восени 2021 року. Згідно з нею Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС.

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Кабінет Міністрів України
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