Кабмин утвердил план празднования Дня независимости

Кабинет министров Украины утвердил план празднования Дня независимости. Мероприятия будут проходить на Михайловской и Софиевской площадях.

Это решение было принято на заседании правительства.

Отметим, ранее эти мероприятия проходили на Крещатике и Майдане Независимости.

День Независимости в Украине будут праздновать 24 августа.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины", празднование пройдет без парада и с учетом требований по предотвращению распространения коронавируса.

Отметим, ко Дню независимости из Киева в Харьков запустят дополнительные поезда "Интерсити+".

Кроме того, УЗ назначила дополнительные поезда из Одессы ко Дню Независимости.

Также сообщалось, что в связи с празднованием Дня независимости в Украине будет три выходных дня подряд.