Стало известно, как в Украине будут отмечать День независимости

Празднование Дня независимости пройдет без парада
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины". Празднование пройдет без парада и с учетом требований по предотвращению распространения коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В частности, 23 августа, в День государственного флага Украины, в Киеве и других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях должны пройти церемонии торжественного поднятия государственного флага.
"В День независимости Украины, 24 августа 2020 года, в городе Киеве, других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности", - говорится в документе.
Кроме этого в День независимости будет проведена церемония возложения цветов к памятникам и могилам выдающихся деятелей Украины, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства и участников ООС/АТО.
"Также правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных отличий лицам, внесшим значительный вклад в обретение независимости Украины, защита ее суверенитета и территориальной целостности", - сообщили в ОП.
Разработать и обеспечить выполнение мероприятий празднования Дня независимости должен Кабинет министров.
Ранее РБК-Украина писало, что ко Дню независимости из Киева в Харьков запустят дополнительные поезда "Интерсити+".
Также сообщалось, что в связи с празднованием Дня независимости в Украине будет три выходных дня подряд.