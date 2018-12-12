Кабмин утвердил план обеспечения мер военного положения

Фото: коллаж РБК-Украина

Определены задачи органам исполнительной власти на период военного положение

Кабинет министров Украины утвердил план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в отдельных областях. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Принятым распоряжением Кабмин определил задачи министерствам, другим органам исполнительной власти, СБУ, Службе внешней разведки, Управлению госохраны и органам местного самоуправления по внедрению и обеспечению мер правового режима военного положения, а также сроки их выполнения.

В числе срочных мер указаны установление порядка использование защитных сооружений гражданской защиты, уточнение расчетов населения в отношении укрытия в таких сооружениях, состава органов по эвакуации, планов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что с начала действия военного положения в Украину не пропустили более тысячи граждан Российской Федерации.

В то же время стало известно, что военное положение поддержали всего 30% украинцев. Две трети опрошенных (69%) считают введение военного положения в десяти областях Украины запоздалым решением.