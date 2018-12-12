Кабмін затвердив план забезпечення заходів воєнного стану

Фото: колаж РБК-Україна

Визначено завдання органам виконавчої влади на період воєнного стану

Кабінет міністрів України затвердив план впровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в окремих областях. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Прийнятим розпорядженням Кабмін визначив завдання міністерствам, іншим органам виконавчої влади, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Управлінню держохорони та органам місцевого самоврядування щодо запровадження і забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, а також строки їх виконання.

В числі термінових заходів вказано встановлення порядку використання захисних споруд цивільного захисту, уточнення розрахунків населення щодо укриття в таких спорудах, складу органів з евакуації, планів евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку дії воєнного стану в Україну не пропустили більше тисячі громадян Російської Федерації.

У той же час стало відомо, що воєнний стан підтримали лише 30% українців. Дві третини опитаних (69%) вважають введення воєнного стану в десяти областях України запізнілим рішенням.