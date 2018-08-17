Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня независимости Украины

План мероприятий по празднованию Дня независимости Украины утвержден сегодня

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по празднованию Дня независимости Украины. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства от 17 августа 2018 года.

Так, соответствующим распоряжением утвержден план мероприятий по подготовке и празднованию независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности.

Согласно распоряжению, министерствам, центральным органам исполнительной власти, областным и Киевской городской госадминистрациям необходимо обеспечить выполнение плана мероприятий за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов и за счет не запрещенных законодательством источников финансирования.

В частности, в плане мероприятий указаны:

церемония торжественного поднятия государственного флага Украины;

парад войск по ул. Крещатик и Майдану Независимости в Киеве;

показ образцов вооружения и военной техники с их установкой в г. Киеве на Михайловской площади.

Напомним, в Киеве 18, 20 и 22 августа текущего года во время репетиций парада ко Дню независимости запланированы запуски артиллерийских салютов. Они будут проводиться с огневой позиции, расположенной на Трухановом острове.