Кабмін затвердив план заходів з відзначення Дня незалежності України

План заходів з відзначення Дня незалежності України затверджено сьогодні

Кабінет міністрів України затвердив план заходів з відзначення Дня незалежності України. Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду від 17 серпня 2018 року.

Так, відповідним розпорядженням затверджено план заходів з підготовки і відзначення незалежності України та 100-річчя відродження української державності.

Відповідно до розпорядження, міністерствам, центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям потрібно забезпечити виконання плану заходів за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів і за рахунок не заборонених законодавством джерел фінансування.

Зокрема, у плані заходів вказано:

церемонія урочистого підняття державного прапора України;

парад військ по вул. Хрещатик та Майдану Незалежності у Києві;

показ зразків озброєння і військової техніки з їх встановленням у м. Києві на Михайлівській площі.

Нагадаємо, у Києві 18, 20 та 22 серпня поточного року під час репетицій параду до Дня незалежності заплановані запуски артилерійських салютів. Вони проводитимуться з вогневої позиції, яка розташована на Трухановому острові.