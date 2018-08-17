Кабмін затвердив план заходів з відзначення Дня незалежності України
План заходів з відзначення Дня незалежності України затверджено сьогодні
Кабінет міністрів України затвердив план заходів з відзначення Дня незалежності України. Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду від 17 серпня 2018 року.
Так, відповідним розпорядженням затверджено план заходів з підготовки і відзначення незалежності України та 100-річчя відродження української державності.
Відповідно до розпорядження, міністерствам, центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям потрібно забезпечити виконання плану заходів за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів і за рахунок не заборонених законодавством джерел фінансування.
Зокрема, у плані заходів вказано:
- церемонія урочистого підняття державного прапора України;
- парад військ по вул. Хрещатик та Майдану Незалежності у Києві;
- показ зразків озброєння і військової техніки з їх встановленням у м. Києві на Михайлівській площі.
Нагадаємо, у Києві 18, 20 та 22 серпня поточного року під час репетицій параду до Дня незалежності заплановані запуски артилерійських салютів. Вони проводитимуться з вогневої позиції, яка розташована на Трухановому острові.