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Кабмин утвердил план борьбы с выводом денег в офшоры: что он предусматривает

Новина українською → Среда 03 марта 2021 13:36
Кабмин утвердил план борьбы с выводом денег в офшоры: что он предусматривает Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил План мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов и предотвращению отмывания средств в офшорных зонах. План рассчитан до конца 2022 года.

Решение принято во время заседания правительства 3 марта, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

План предусматривает обновление украинского перечня офшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности.

Согласно плану, несколько органов (ГНС, Гостаможслужба и прочие) будут привлечены к предотвращению незаконного выводуасредств за рубеж, в том числе в офшорные зоны, незаконному перемещению товаров на основании поддельных счетов-фактур.

Планом предусматривается введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности в соответствии с общим стандартом отчетности (CRS).

Кроме того, предусматривается имплементация Плана действий по противодействию размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting - BEPS).

Согласно плану, Государственная налоговая служба будет постоянно проводить меры контроля для выявления, предотвращения и разрушения схем уклонения от налогообложения ссубъектами хозяйствования при выплате заработной платы и других доходов физическим лицам.

План также предполагает применение ГНС мероприятий налогового контроля за предприятиями, в частности теми, которые реализуют подакцизные товары, объемы дохода которых не соответствуют минимальным затратам в связи с получением такого дохода

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2020 года Евросоюз внес изменения в "черный список" офшоров.

Напомним, в мае 2020 года Кабинет министров Украины внес Панаму в Перечень офшорных зон.

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