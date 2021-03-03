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Кабмін затвердив план боротьби з виведенням коштів в офшори: що він передбачає

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 13:36
Кабмін затвердив план боротьби з виведенням коштів в офшори: що він передбачає Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив План заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб'єктами господарювання та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах. План розрахований до кінця 2022 року.

Рішення ухвалене під час засідання уряду 3 березня, яке транслювалося на Youtube-каналі Кабміну.

План передбачає оновлення українського переліку офшорних зон з урахуванням правових норм ЄС та даних Глобального форуму з прозорості.

Згідно з планом, декілька органів (ДПС, Держмитслужба та інші) будуть залучені до запобігання незаконному виведенню коштів за кордон, у тому числі офшорних зон, незаконному переміщенню товарів на підставі підроблених рахунків-фактур.

Планом передбачається запровадження автоматичного обміну інформацією з податковими органами інших країн, зокрема відповідно до Загального стандарту звітності (CRS).

Крім того, передбачається імплементація Плану дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (Base erosion and Profit Shifting - BEPS).

Згідно з планом, Державна податкова служба постійно проводитиме заходи контролю для виявлення, запобігання та руйнування схем ухилення від оподаткування суб'єктами господарювання під час виплати заробітної плати та інших доходів фізичним особам.

Також план передбачає застосування ДПС заходів податкового контролю за суб'єктами господарювання, зокрема тих, що реалізують підакцизні товари, обсяги доходу яких не відповідають мінімальним витратам у зв'язку з отриманням такого доходу

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2020 року Євросоюз вніс зміни в "чорний список" офшорів.

Нагадаємо, в травні 2020 року Кабінет міністрів України вніс Панаму в Перелік офшорних зон.

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