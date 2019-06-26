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Кабмин утвердил объем госзаказа в учебных заведениях

Новости » Общество    26.06.2019 - 14:33
Кабмин утвердил объем госзаказа в учебных заведениях
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Общий объем господготовки специалистов на 1,3% меньше, чем в 2018 году

Кабинет министров Украины утвердил объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году, а также проектные объемы государственного заказа на 2020 и 2021 годы. Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания 26 июня, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, общий объем подготовки специалистов в 2019 году предусмотрен в количестве 182 567 человек, в том числе по дневной форме обучения - 161 794 человека.

Следует отметить, что данные показатели меньше утвержденных в 2018 году на 1,3% и 2,3% соответственно.

Правительство одобрило следующие объемы приемов госзаказа на подготовку специалистов с высшим образованием:

  • "младший специалист" - 36732 человек, в том числе на дневной форме обучения - 33718 человек, что по сравнению с прошлым годом больше на 2,5%,
  • "бакалавр" - 79854 человек, в том числе на дневной форме обучения - 72602 человек, что по сравнению с прошлым годом больше на 2,9%,
  • "Магистр на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавра" - 55379 человек, в том числе на дневной форме обучения - 45654 человек, что по сравнению с прошлым годом меньше на 10,4%.

Проектные показатели госзаказа на подготовку научных и научно-педагогических кадров составят:

  • в аспирантуру - 4346 человек, что меньше по сравнению с 2018 годом на 1,2%,
  • в докторантуру - 459 человек, что меньше по сравнению с 2018 годом на 4%.

Предполагается, что сводный объем финансирования госзаказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году составляет около 34,6 млрд гривен, из них:

  • на подготовку специалистов, научно-педагогических кадров - почти 32,3 млрд грн;
  • на подготовку рабочих кадров - почти 496,9 млн грн;
  • повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) - почти 1,8 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство экономического развития Украины планирует утвердить объемы госзаказа в высших учебных заведениях Украины, уменьшив количество бюджетных мест почти на всех специальностях по уровню "магистр".

Как писало РБК-Украина ранее, в Минобразования дали ответы на самые распространенные вопросы абитуриентов.

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