Кабмин утвердил объем госзаказа в учебных заведениях

Общий объем господготовки специалистов на 1,3% меньше, чем в 2018 году
Кабинет министров Украины утвердил объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году, а также проектные объемы государственного заказа на 2020 и 2021 годы. Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания 26 июня, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, общий объем подготовки специалистов в 2019 году предусмотрен в количестве 182 567 человек, в том числе по дневной форме обучения - 161 794 человека.
Следует отметить, что данные показатели меньше утвержденных в 2018 году на 1,3% и 2,3% соответственно.
Правительство одобрило следующие объемы приемов госзаказа на подготовку специалистов с высшим образованием:
Проектные показатели госзаказа на подготовку научных и научно-педагогических кадров составят:
Предполагается, что сводный объем финансирования госзаказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году составляет около 34,6 млрд гривен, из них:
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство экономического развития Украины планирует утвердить объемы госзаказа в высших учебных заведениях Украины, уменьшив количество бюджетных мест почти на всех специальностях по уровню "магистр".
Как писало РБК-Украина ранее, в Минобразования дали ответы на самые распространенные вопросы абитуриентов.