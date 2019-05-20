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Кабмин сократит бюджетные места на магистратуре в вузах

Новости » Общество    20.05.2019 - 19:23
Кабмин сократит бюджетные места на магистратуре в вузах
Иллюстративное фото (bessarabia.inform)

Планируется утвердить объемы госзаказа в вузах, уменьшив количество бюджетных мест почти на всех специальностях

Министерство экономического развития Украины планирует утвердить объемы государственного заказа в высших учебных заведениях Украины, уменьшив количество бюджетных мест почти на всех специальностях по уровню "магистр". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Сообщается, что для студентов, обучающихся на уровне подготовки "младший специалист" планируют увеличить количество государственных мест почти по всем специальностям, кроме "Журналистики", "Математической статистики", "ИТ" и "Сферы обслуживания", где бюджетных мест станет меньше.

Кроме того, для уровня подготовки "бакалавр" планируют увеличить количество бюджетных мест по специальностям "Образование / Педагогика", "Математическая статистика", "Механическая инженерия", "Электрическая инженерия", "Автоматизация и приборостроение", "Производство и технологии", "Аграрные науки и продовольствие" и "Социальная работа".

 В то же время сокращаются объемы подготовки по таким отраслям знаний как "Право" и "Публичное управление".

По уровню подготовки "магистр" планируется уменьшение объемов государственного заказа почти по всем специальностям, кроме "Военных наук", "Гражданской обороны" и "Публичного управления финансами". В то же время правительство полностью откажется выплачивать стипендии студентам заочной формы обучения по специальности "Право". 

Напомним, ранее в Минобразования дали ответы на самые распространенные вопросы абитуриентов

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