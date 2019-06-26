Кабмін скоротив обсяг держзамовлення у навчальних закладах

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Загальний обсяг держпідготовки фахівців на 1,3% менше, ніж у 2018 році

Кабінет міністрів України затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році, а також проектні обсяги державного замовлення на 2020 та 2021 роки. Відповідне рішення уряд прийняв у ході засідання 26 червня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, загальний обсяг підготовки фахівців у 2019 році передбачений у кількості 182567 осіб, у тому числі за денною формою навчання - 161794 особи.

Слід зазначити, що дані показники менше затверджених у 2018 році на 1,3% та 2,3% відповідно.

Уряд схвалив наступні обсяги прийомів держзамовлення на підготовку фахівців з вищою освітою:

"молодший спеціаліст" - 36732 осіб, у тому числі за денною формою навчання - 33718 осіб, що порівняно з минулим роком збільшено на 2,5%,

"бакалавр" - 79854 осіб, у тому числі за денною формою навчання - 72602 осіб, що порівняно з минулим роком збільшено на 2,9%,

"магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра" - 55379 осіб, у тому числі за денною формою навчання - 45654 осіб, що порівняно з минулим роком зменшено на 10,4%.

Проектні показники держзамовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів становитимуть:

до аспірантури - 4346 осіб, що менше порівняно з 2018 роком на 1,2%,

до докторантури - 459 осіб, що менше порівняно з 2018 роком на 4%.

Передбачається, що зведений обсяг фінансування держзамовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році складає близько 34,6 млрд гривень, з них:

на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів - майже 32,3 млрд грн;

на підготовку робітничих кадрів - майже 496,9 млн грн;

на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) - майже 1,8 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство економічного розвитку України планує затвердити обсяги держзамовлення у вищих навчальних закладах України, зменшивши кількість бюджетних місць майже на всіх спеціальностях за рівнем "магістр".

Як писало РБК-Україна раніше, в Міносвіти дали відповіді на найпоширеніші запитання абітурієнтів.