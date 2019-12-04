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Кабмін затвердив нові тарифи на доставку пенсій

Новини » Економіка     04.12.2019 - 11:06
Кабмін затвердив нові тарифи на доставку пенсій
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

"Укрпошта" буде отримувати 2,3% від суми за доставку пенсій у селах

Кабінет міністрів України затвердив нові тарифи на доставку пенсій та грошових виплат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

Згідно з ухваленим документом, тариф становитиме 1,15% суми в містах, і 2,3% від суми у селах і селищах міського типу.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Фото: постанова про тарифи на доставку пенсій

Нагадаємо, в липні 2019 року генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський написав відкритий лист прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману та членам уряду про тарифи на доставку пенсій.

У листі Смілянський попереджав прем'єра, Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд України про те, що з 1 січня 2020 року АТ "Укрпошта" не буде доставляти пенсії "за поточним збиткового тарифу".

У 2018 році генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський неодноразово заявляв, що державна компанія припинить доставку пенсій з 1 січня 2019 року.

В результаті у державному бюджеті на 2019 рік було закладено 500 млн грн на компенсацію для АТ "Укрпошта" на доставку пенсій.

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