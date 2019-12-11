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Кабмин утвердил новые правила поставки горячей воды

Новости » Политика     11.12.2019 - 12:37
Кабмин утвердил новые правила поставки горячей воды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По новым правилам горячая вода должна поставляться в диапазоне 50-75 градусов

Кабинет министров Украины утвердил новые правила поставки горячей воды. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, на сегодняшнем заседании правительство утвердило правила предоставления услуги по снабжению горячей водой, а также типовые договоры. Согласно новым правилам, горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов и не выше 75 градусов. Это касается как коллективных потребителей, так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты.

Кроме того, определен порядок оплаты услуги и типовые договоры о ее предоставлении. Также правила устанавливают порядок взаимоотношений исполнителей и потребителей, определен порядок учета воды, обслуживания счетчиков и передачи их показателей. Нормировано снятия контрольных показателей с приборов учета.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в ноябре Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, такое решение не повлияет на стоимость коммуналки.

Также ранее сообщалось, что украинские власти готовят снижение тарифов на отопление почти в два раза.

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