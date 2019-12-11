Кабмін затвердив нові правила постачання гарячої води

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За новими правилами гаряча вода має поставлятися в діапазоні 50-75 градусів

Кабінет міністрів України затвердив нові правила постачання гарячої води. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні уряд затвердив правила надання послуги з постачання гарячої води, а також типові договори. Згідно з новими правилами, гаряча вода має подаватися споживачам не нижче 50 градусів і не вище 75 градусів. Це стосується як колективних споживачів, так і тих, хто має індивідуальні теплові пункти.

Крім того, визначено порядок оплати послуги та типові договори про її надання. Також правила встановлюють порядок взаємовідносин виконавців і споживачів, визначено порядок обліку води, обслуговування лічильників і передачі їх показників. Нормовано зняття контрольних показників з приладів обліку.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, у листопаді Кабмін скасував обмеження тарифів на опалення і гарячу воду. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, таке рішення не вплине на вартість комуналки.

Також раніше повідомлялося, що українська влада готує зниження тарифів на опалення майже в два рази.