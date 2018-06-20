Кабмин утвердил состав наблюдательного совета "Укрзализныци"

Новые члены наблюдательного совета УЗ имеют богатый опыт работы в международных организациях
Кабинет министров Украины утвердил кандидатуры членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця". Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
По словам министра Кабмина Александра Саенко, кандидаты имеют опыт работы в таких организациях, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Министерство транспорта США, BHP Billiton, Kernel, Deutsche Bahn и Cargill.
В состав наблюдательного совета УЗ в качестве независимых членов вошли:
Кроме того, от государства в состав наблюдательного совета включили директора Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниэля Билака, главу представительства Blackstone в Украине Ивана Юрика, члена наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины" Константина Марьевича.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" перечислит в госбюджет около 33 млн гривен дивидендов.