Кабмин утвердил состав наблюдательного совета "Укрзализныци"

Новые члены наблюдательного совета УЗ имеют богатый опыт работы в международных организациях

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуры членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця". Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

По словам министра Кабмина Александра Саенко, кандидаты имеют опыт работы в таких организациях, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Министерство транспорта США, BHP Billiton, Kernel, Deutsche Bahn и Cargill.

В состав наблюдательного совета УЗ в качестве независимых членов вошли:

старший член Атлантического совета США и член совета East Capital Андерс Ослунд;

финансист, который на протяжении последних пяти лет возглавлял представительство ЕБРР в Украине Шевки Анджунер;

член наблюдательного совета Литовских железных дорог и член совета директоров Казахстанской железной дороги Кристиан Кун;

старший советник в одной из крупнейших нефтяных компаний Европы OMV AG (Австрия) Матье Андреас.

Кроме того, от государства в состав наблюдательного совета включили директора Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниэля Билака, главу представительства Blackstone в Украине Ивана Юрика, члена наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины" Константина Марьевича.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" перечислит в госбюджет около 33 млн гривен дивидендов.