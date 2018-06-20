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Кабмін затвердив склад наглядової ради "Укрзалізниці"

НовиниПолітика    20.06.2018 - 13:29
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нові члени наглядової ради УЗ мають багатий досвід роботи в міжнародних організаціях

Кабінет міністрів України затвердив кандидатури членів наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця". Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

За словами міністра Кабміну Олександра Саєнка, кандидати мають досвід роботи в таких організаціях, як Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Міністерство транспорту США, ВНР Billiton, Kernel, Deutsche Bahn та Cargill.

До складу наглядової ради УЗ в якості незалежних членів увійшли:

  • старший член Атлантичної ради США і член ради East Capital Андерс Ослунд;
  • фінансист, який протягом останніх п'яти років очолював представництво ЄБРР в Україні, Шевкі Анджунер;
  • член наглядової ради Литовської залізниці та член ради директорів Казахстанської залізниці Крістіан Кун;
  • старший радник в одній з найбільших нафтових компаній Європи OMV AG (Австрія) Матьє Андреас.

Крім того, від держави до складу наглядової ради включили директора Офісу по залученню і підтримці інвестицій UkraineInvest Даніеля Білака, главу представництва Blackstone в Україні Івана Юрика, члена наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України" Костянтина Мар'євича.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" перерахує до держбюджету близько 33 млн гривень дивідендів.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Укрзалізниця, набсовет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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