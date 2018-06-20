Кабмін затвердив склад наглядової ради "Укрзалізниці"

Нові члени наглядової ради УЗ мають багатий досвід роботи в міжнародних організаціях
Кабінет міністрів України затвердив кандидатури членів наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця". Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.
За словами міністра Кабміну Олександра Саєнка, кандидати мають досвід роботи в таких організаціях, як Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Міністерство транспорту США, ВНР Billiton, Kernel, Deutsche Bahn та Cargill.
До складу наглядової ради УЗ в якості незалежних членів увійшли:
Крім того, від держави до складу наглядової ради включили директора Офісу по залученню і підтримці інвестицій UkraineInvest Даніеля Білака, главу представництва Blackstone в Україні Івана Юрика, члена наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України" Костянтина Мар'євича.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" перерахує до держбюджету близько 33 млн гривень дивідендів.