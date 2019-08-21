Кабмин утвердил финплан ГП "Оператор рынка"

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственного предприятия "Оператор рынка" на 2019 год. Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующий проект распоряжения создаст условия для внедрения новой модели рынка электрической энергии.

Проектом финансового плана предусмотрено получение чистого дохода от реализации продукции в размере 18 553,7 млн гривен. Чистая прибыль планируется в размере 0,6 млн гривен. Выплаты в пользу государству составят 37,7 млн гривен. Капитальные инвестиции в размере 10,8 млн гривен.

Так, согласно закону "О рынке электрической энергии" с 1 июля в Украине введен новый рынок электрической энергии (рынок вспомогательных услуг, балансирующий рынок, рынок "на сутки вперед", внутреннесуточный рынок и двусторонние договоры).

Целью создания ГП "Оператор рынка" является обеспечение функционирования рынка электрической энергии "на сутки вперед" и внутреннесуточного рынка электрической энергии, организация купли-продажи электроэнергии на таких рынках и получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности.

Напомним, Кабмин одобрил изменения в механизм функционирования специальных публичных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии. Однако, какие именно изменения были внесены в механизм функционирования ПСО, на данный момент неизвестно.

Как писало РБК-Украина ранее, 6 августа представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус анонсировал, что через две недели будет подготовлен проект решения об уменьшении цены на электроэнергию для предприятий. Он напомнил, что у президента неоднократно выступали за отсрочку введения рынка электроэнергии.

Так, новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года. При этом в июне глава государства Владимир Зеленский предлагал Верховной раде отложить запуск рынка электроэнергии на один год.