Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2021 год: сколько денег не хватает

Общая сумма доходов бюджета Пенсионного фонда на 2021 год составляет 495 502 млн грн. Собственные доходы (с учетом остатка на начало года) предусмотрены в сумме 327 957,3 млн грн, из которых 293 887,3 млн грн - сумма единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Общий объем расходной части бюджета ПФУ на 2021 год предусмотрен на уровне 495 502 млн грн.

Средства государственного бюджета Украины на пенсионные программы составляют 195 319,4 млн грн, из которых на:

уплату единого взноса за отдельные категории лиц - 27 975,7 млн грн;

финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств ПФУ - 167 343,7 млн грн, в том числе: