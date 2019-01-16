Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду

Ілюстративне фото (facebook.com/pfu.gov.ua)

Бюджет не передбачає виплати переселенцям, які не отримували пенсії з серпня 2014

Кабінет міністрів України на засіданні 16 січня затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2019 рік. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Загальна сума доходів бюджету ПФУ на 2019 рік визначена в сумі 398,178 млрд гривень з урахуванням залишку коштів на початок року у сумі майже 100 млн гривень. Власні доходи передбачені в сумі 230,5 млрд гривень, запланований обсяг асигнування з держбюджету - в сумі 167,5 млрд гривень. У структурі бюджету лише 50 млн гривень передбачено на погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішенням суду.

Загальний обсяг видаткової частини бюджету ПФУ визначено в розмірі 397,7 млрд гривень. Розрахунки проводилися за рахунок даних про чисельність пенсіонерів з урахуванням зростання прожиткового мінімуму. Видаткова частина враховує індексацію пенсій.

Бюджет передбачає витрати на забезпечення виплат 643,2 тисячі переселенцям, які хоча б раз звернулися за відновленням або призначенням пенсії. В той же час не враховує витрати на невиплачені суми пенсій тим, хто перебував на обліку в органах ПФУ до початку АТО і не отримував пенсійні виплати (з серпня 2014 року по жовтень 2018 року).

Фото: постанова Кабміну (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд назвав розмір середньої пенсії в Україні. Зокрема, станом на 1 січня середня пенсія склала 2645,6 гривень.

Зазначимо, на 1 січня 2019 року в Україні зареєстровано 11,5 мільйонів пенсіонерів.