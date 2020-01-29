Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования на 2020 год

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Минсоцполитики заверили, что бюджет фонда является сбалансированным

Кабинет министров Украины в среду утвердил бюджет Фонда социального страхования на 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Так, 29 января Кабинет министров принял постановление "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2020 год" в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Министр социальной политики Юлия Соколовская проинформировала, что доходы Фонда в 2020 году (вместе с остатком средств на начало года) составят 29 227 600 000 грн, а расходы составят 29 195 600 000 грн. Остаток средств на конец 2020 предполагается в сумме 32,0 млн гривен.

По ее словам, бюджет Фонда на 2020 год является сбалансированным и бездефицитным.

"Решение правительства будет способствовать своевременному материальному обеспечению застрахованных лиц в случае потери трудоспособности, страховых выплат в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, создаст условия для эффективной работы Фонда по выполнению задач и функций, предусмотренных законодательством", - сказала глава Минсоцполитики.

Напомним, ранее сообщалось, что на начало 2020 года более 12,5 млн работающих являются застрахованными лицами и платят взносы в Фонд социального страхования Украины.

Как писало РБК-Украина, на счет Фонда социального страхования в течение 2019 года поступило 25,069 млрд грн, что составляет 99,6% от запланированной сметы.