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Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування на 2020 рік

Новини » Економіка     29.01.2020 - 13:52
Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування на 2020 рік
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Мінсоцполітики запевнили, що бюджет фонду є збалансованим

Кабінет міністрів України у середу затвердив бюджет Фонду соціального страхування на 2020 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

Так, 29 січня Кабінет міністрів прийняв постанову „Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік" відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська поінформувала, що доходи Фонду у 2020 році (разом із залишком коштів на початок року) становитимуть 29 227,6 млн грн, а видатки складуть 29 195,6 млн грн. Залишок коштів на кінець 2020 року передбачається у сумі 32,0 млн гривень.

За її словами, бюджет Фонду на 2020 рік є збалансованим і бездефіцитним.

"Рішення Уряду сприятиме своєчасному матеріальному забезпеченню застрахованих осіб у разі втрати працездатності, страхових виплат у зв’язку з нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями, створить умови для ефективної роботи Фонду з виконання завдань і функцій, передбачених законодавством", - сказала глава Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початок 2020 року понад 12,5 млн працюючих є застрахованими особами і платять внески до Фонду соціального страхування України.

Як писало РБК-Україна, на рахунок Фонду соціального страхування протягом 2019 року надійшло 25,069 млрд грн, що становить 99,6% від запланованої кошторису.

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