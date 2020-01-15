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В Фонде соцстраха назвали количество плательщиков единого взноса

Новости » Экономика     15.01.2020 - 14:25
В Фонде соцстраха назвали количество плательщиков единого взноса
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Взносы платят 12,5 млн человек

В начале 2020 года более 12,5 млн работающих являются застрахованными лицами и платят взносы в Фонд социального страхования Украины. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как отметили в пресс-службе, застрахованным в фонде является каждое лицо, которое платит, или за которое уплачивается работодателем единый взнос, то есть все трудоустроенные, самозанятые, ФЛП, лица, работающие на условиях гражданско-правовых договоров.

"Указанные лица в случае наступления страхового случая в период работы получают от фонда помощь, страховые выплаты, медицинские и социальные услуги. Всего в течение 2019 года пособия и страховые выплаты от фонда получили более 2,6 млн человек", - говорится в сообщении.

Напомним, уровень безработицы в Украине остается высоким по сравнению с другими европейскими странами. Уровень безработицы в Украине граждан в возрасте в возрасте 15-70 лет в III квартале 2019 года составил 7,3%. В то же время в Чехии этот показатель был на уровне 2,1%, в Германии - 3,1%. Значительно выше, чем в Украине была безработица в Испании - 13,9%.

Кроме того, Украина находится среди аутсайдеров по уровню занятости населения в сравнении с большинством стран ЕС. В возрасте 15 лет и старше уровень занятости в Украине составил 52,7%, в то время как в Нидерландах - 62,8%, Германии - 60,0%.

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