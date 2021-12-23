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Кабмин утвердил безвизовое соглашение еще с одной курортной страной

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 13:59
Кабмин утвердил безвизовое соглашение еще с одной курортной страной Фото: безвизовый режим устанавливается с Сейшельскими островами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований. Граждане двух стран могут находиться на территории другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке, по состоянию на это время гражданам Республики Сейшельские острова для въезда в Украину оформляются соответствующие визы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и визы в электронном виде (е-Виза).

В соответствии с односторонним решением Республики Сейшельские острова граждане Украины могут въезжать и пребывать в Республике Сейшельские острова с туристической целью сроком до 90 дней без необходимости оформления визы.

По результатам переговорного процесса с сейшельской стороной по дипломатическим каналам согласован проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований.

Положениями проекта соглашения предусматривается введение безвизового въезда и пребывания граждан Украины и граждан Республики Сейшельские острова в государстве другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, по состоянию на 16 декабря украинцы имеют право въезжать в упрощенном порядке в 160 стран мира. При этом безвизовый режим действует в 108 государствах.

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Кабинет Министров Украины
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