Кабмин утвердил безвизовое соглашение еще с одной курортной страной
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований. Граждане двух стран могут находиться на территории другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.
Как отмечается в пояснительной записке, по состоянию на это время гражданам Республики Сейшельские острова для въезда в Украину оформляются соответствующие визы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и визы в электронном виде (е-Виза).
В соответствии с односторонним решением Республики Сейшельские острова граждане Украины могут въезжать и пребывать в Республике Сейшельские острова с туристической целью сроком до 90 дней без необходимости оформления визы.
По результатам переговорного процесса с сейшельской стороной по дипломатическим каналам согласован проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Сейшельские острова о взаимной отмене визовых требований.
Положениями проекта соглашения предусматривается введение безвизового въезда и пребывания граждан Украины и граждан Республики Сейшельские острова в государстве другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Напомним, по состоянию на 16 декабря украинцы имеют право въезжать в упрощенном порядке в 160 стран мира. При этом безвизовый режим действует в 108 государствах.