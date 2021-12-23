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Кабмін затвердив безвізову угоду ще з одною курортною країною

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 13:59
Кабмін затвердив безвізову угоду ще з одною курортною країною Фото: безвізовий режим встановлюється з Сейшельськими островами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Республіки Сейшельські острови про взаємне скасування візових вимог. Громадяни двох країни можуть перебувати на території іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 23 грудня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці, станом на цей час громадянам Республіки Сейшельські острови для в’їзду в Україну оформлюються відповідні візи в закордонних дипломатичних установах України та візи в електронному вигляді (е-Віза).

Згідно з одностороннім рішенням Республіки Сейшельські острови громадяни України можуть в’їжджати і перебувати в Республіці Сейшельські острови з туристичною метою строком до 90 днів без необхідності оформлення візи.

За результатами переговорного процесу з сейшельською стороною дипломатичними каналами узгоджено проект Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Сейшельські острови про взаємне скасування візових вимог.

Положеннями проекту угоди передбачається запровадження безвізового в’їзду та перебування громадян України та громадян Республіки Сейшельські острови в державі іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, станом на 16 грудня українці мають право в'їжджати в спрощеному порядку в 160 країн світу. При цьому безвізовий режим діє в 108 державах.

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Кабінет Міністрів України
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