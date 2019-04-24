Кабмин уточнил условия малой приватизации

Кабинет министров Украины на заседании 24 апреля уточнил дополнительные условия продажи объектов малой приватизации. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, Кабмин дополнил порядок проведения электронных для продажи объектов малой приватизации, уточнив дополнительные условия их реализации. В частности, изменения предлагают:

уточнение функционала электронной торговой из системы в отношении автоматической установки времени проведения аукционов;

предоставление органам приватизации возможности внести изменения в перечень объектов, подлежащих приватизации в реестре;

указывать в реестре информацию о приватизации арендованных объектов путем выкупа;

уточнение порядка совершения действий по подписанию, утверждению и опубликованию протокола о результатах электронного аукциона и начала таких действий;

уточнение случаев невозврата гарантийного и регистрационного взносов победителю электронного аукциона.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в феврале Кабмин ускорил оценку государственного имущества перед приватизацией.

Ранее также сообщалось, что от малой приватизации Украина получила 456 миллионов гривен в 2018 году.