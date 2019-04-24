Кабмін уточнив умови малої приватизації

Кабінет міністрів України на засіданні 24 квітня уточнив додаткові умови продажу об'єктів малої приватизації. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, Кабмін доповнив порядок проведення електронних для продажу об'єктів малої приватизації, уточнивши додаткові умови їх реалізації. Зокрема, зміни пропонують:

уточнення функціоналу електронної торговельної системи щодо автоматичної установки часу проведення аукціонів;

надання органам приватизації можливості внести зміни до переліку об'єктів, що підлягають приватизації в реєстрі;

вказувати в реєстрі інформацію про приватизацію орендованих об'єктів шляхом викупу;

уточнення порядку здійснення дій щодо підписання, затвердження та опублікування протоколу про результати електронного аукціону і початку таких дій;

уточнення випадків неповернення гарантійного та реєстраційного внесків переможцю електронного аукціону.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в лютому Кабмін прискорив оцінку державного майна перед приватизацією.

Раніше також повідомлялося, що від малої приватизації Україна отримала 456 мільйонів гривень в 2018 році.