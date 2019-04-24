Кабмін уточнив умови малої приватизації

Для приватизації малих об'єктів уточнили умови їх продажу
Кабінет міністрів України на засіданні 24 квітня уточнив додаткові умови продажу об'єктів малої приватизації. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Відзначимо, Кабмін доповнив порядок проведення електронних для продажу об'єктів малої приватизації, уточнивши додаткові умови їх реалізації. Зокрема, зміни пропонують:
Фото: постанова Кабміну
Нагадаємо, в лютому Кабмін прискорив оцінку державного майна перед приватизацією.
Раніше також повідомлялося, що від малої приватизації Україна отримала 456 мільйонів гривень в 2018 році.