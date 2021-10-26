Кабмин установил цену на газ поставщика "последней надежды" для населения и госучреждений

Кабинет министров принял решение по обеспечению непрерывности поставок природного газа поставщиком "последней надежды" (ППН). Государственная компания "Нафтогаз", которая выполняет функции ППН, должна будет снизить цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 октября 2021 года № 1102, обнародованное на Правительственном портале.

Документом установлена с 1 октября по 30 ноября 2021 года предельная цена на природный газ по договорам поставки: между бытовыми потребителями и поставщиком "последней надежды" - на уровне 7,96 гривны за 1 куб. метр (с учетом НДС);

(с учетом НДС); между потребителями, которые являются бюджетными учреждениями, учреждениями здравоохранения государственной собственности и учреждениями здравоохранения коммунальной собственности и поставщиком "последней надежды" - на уровне 16,8 гривны за 1 куб. метр (с учетом НДС). Кроме того, АО "Магистральные газопроводы Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", операторам газораспределительных систем поручено: обеспечить автоматическое включение оператором газотранспортной системы с участием операторов газораспределительных систем в портфель поставщика "последней надежды" объемов природного газа, потребленных с 1 октября 2021 года бюджетными учреждениями и учреждениями здравоохранения, поставки природного газа которым не осуществлялось ни одним поставщиком;

обеспечить безусловное восстановление газоснабжения бюджетных учреждений. НАК "Нафтогаз Украины" совместно с Министерством развития общин и территорий, местными государственными администрациями, органами местного самоуправления, юридическим лицам теплоэнергетики государственной и коммунальной форм собственности должны обеспечить заключение до 1 декабря 2021 года договоров поставки газа между бюджетными учреждениями с поставщиком "последней надежды".