Уряд встановив ціни на газ "постачальника "останньої надії" для населення та бюджетних установ

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо забезпечення безперервності постачання природного газу постачальником "останньої надії" (ПОН). Державна компанія "Нафтогаз", яка виконує функції ПОН, повинна буде знизити ціни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 25 жовтня 2021 року № 1102, оприлюднену на Урядовому порталі.
Документом встановлена з 1 жовтня по 30 листопада 2021 року гранична ціна на природний газ за договорами постачання:
Крім того, АТ "Магістральні газопроводи України", ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", операторам газорозподільних систем доручено:
НАК "Нафтогаз України" разом з Міністерством розвитку громад та територій, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, юридичним особам теплоенергетики державної та комунальної форм власності повинні забезпечити укладення до 1 грудня 2021 р. договорів постачання газу між бюджетними установами з постачальником "останньої надії".
Нагадаємо, Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії", встановила тариф на газ для своїх клієнтів у жовтні 2021 року на рівні 16,56 гривень за кубометр (з ПДВ, але без плати за доставку). Ціна на 38% вища, ніж у вересні (12,00 гривень за кубометр). ПОН постачає газ в тих регіонах, де газопостачальна компанія не змогла виконати зобов'язань. Термін - не більше 60 днів.