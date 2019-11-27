Кабмин установил гарантированную цену на газ: что изменится

В Украине фиксируют цены на газ на случай отсутствия транзита из России
Кабинет министров Украины на заседании 27 ноября установил гарантированную цену на газ до конца отопительного периода. РБК-Украина разбиралось, как это будет работать и что изменится для украинцев.
Фактически правительство установило предохранитель для защиты потребителей от колебаний цены на газ, которое может вызвать отсутствие транзита газа по ГТС Украины. Украинцам предлагают участие в программе "Гарантированная цена на газ", а "Нафтогаз" обяжут зафиксировать цены на газ на период отопительного сезона для участников этой программы.
При этом планируется, что указанная фиксированная цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году. По словам премьера Алексея Гончарука, такая практика распространена в мире.
По условиям программы "Гарантированная цена на газ" все потребители (в том числе предприятия теплокоммунэнерго) с 1 января до 1 мая 2020 года автоматически становятся ее участниками. Для них отпускная цена составит 6,96 гривен за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку).
Это самая низкая цена для отопительного сезона за последние два года. Например, в ноябре 2018 года цены на газ составляли 8,55 гривен за кубометр. Эта цена была установлена по требованию МВФ, как условие получения очередного транша.
Однако у всех без исключения потребителей есть выбор: остаться в программе, или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены. Это нужно сделать до 20 декабря, и в случае выхода из программы оплата газа будет проходить по действующей месячной цене, которая сложится на рынке.
Правительство обращает внимание, что решение принимает каждый потребитель индивидуально.