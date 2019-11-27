Кабмін встановив гарантовану ціну на газ: що зміниться

Кабінет міністрів України на засіданні 27 листопада встановив гарантовану ціну на газ до кінця опалювального періоду. РБК-Україна розбиралося, як це буде працювати і що зміниться для українців.

Що пропонує уряд

Фактично уряд встановив запобіжник для захисту споживачів від коливань ціни на газ, яке може викликати відсутність транзиту газу по ГТС України. Українцям пропонують участь у програмі "Гарантована ціна на газ", а "Нафтогаз" зобов'яжуть зафіксувати ціни на газ на період опалювального сезону для учасників цієї програми.

При цьому планується, що вказана фіксована ціна буде на 7% менше, ніж у попередньому році. За словами прем'єра Олексія Гончарука, така практика поширена у світі.

Як це буде працювати

За умовами програми "Гарантована ціна на газ" всі споживачі (в тому числі підприємства теплокомуненерго) з 1 січня до 1 травня 2020 року автоматично стають її учасниками. Для них відпускна ціна складе 6,96 гривень за кубометр з ПДВ (без тарифів на транспортування).

Це найнижча ціна для опалювального сезону за останні два роки. Наприклад, у листопаді 2018 року ціни на газ становили 8,55 гривень за кубометр. Ця ціна була встановлена на вимогу МВФ, як умова отримання чергового траншу.

Українцям залишають вибір

Однак у всіх без винятку споживачів є вибір: залишитися в програмі, або вийти з неї і відмовитися від гарантованої ціни. Це потрібно зробити до 20 грудня, і у разі виходу з програми оплата газу буде проходити за діючою місячною ціною, що складеться на ринку.

Уряд звертає увагу, що рішення приймає кожен споживач індивідуально.