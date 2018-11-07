Кабмин усовершенствовал порядок назначения и выплаты госпомощи

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин определил порядок взысканий с родителей, которые уклоняются от алиментов

Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок назначения и выплаты различных видов государственной помощи. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно решению правительства, установлен новый порядок информирования органами социальной защиты населения по факту уплаты алиментов; предусмотрен порядок взыскания с родителей, которые уклоняются от уплаты алиментов, суммы уплаченной помощи; органам социальной защиты дали возможность проверять полученную от получателей пособий информацию через информационные системы Минюста.

Кроме того, правительство определило основания для приостановки выплаты пособий сроком на год в случае представления недостоверной информации о доходах и имущественном положении; предоставило право на получение государственной социальной помощи малообеспеченным семьям без снижения ее размера семьям со студентами, которые не имеют доходов или получают только стипендию.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров поручил Государственной аудиторской службе в течение 10 дней проверить тарифы "Укрпочты" на доставку пенсий.