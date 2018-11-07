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Кабмін удосконалив порядок призначення і виплати держдопомоги

Новини » Політика    07.11.2018 - 14:09
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін визначив порядок стягнень з батьків, які ухиляються від сплати аліментів

Кабінет міністрів України вдосконалив порядок призначення та виплати різних видів державної допомоги. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з рішенням уряду, встановлено новий порядок інформування органами соціального захисту населення за фактом сплати аліментів; передбачено порядок стягнення з батьків, які ухиляються від сплати аліментів, суми сплаченої допомоги; органам соціального захисту дали можливість перевіряти отриману від одержувачів допомог інформацію через інформаційні системи Мін'юсту.

Крім того, уряд визначив підстави для припинення виплати допомоги терміном на рік у разі подання недостовірної інформації про доходи та майновий стан; надано право на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям без зниження її розміру сім'ям зі студентами, які не мають доходів або одержують тільки стипендію.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів доручив Державній аудиторській службі протягом 10 днів перевірити тарифи "Укрпошти" на доставку пенсій.

 

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