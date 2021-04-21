Кабмин усилил помощь аграриям, они смогут получить субсидии

Кабинет министров усилил помощь фермерским хозяйствам. Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5 тысяч гривен на гектар.
"Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5000 гривен на гектар для развития небольших семейных ферм. В то же время общая сумма не превышает 100 тысяч гривен на одно хозяйство", - отметил премьер-министр.
Таким образом, правительство увеличило размер государственной субсидии новосозданным фермерским хозяйствам на единицу обрабатываемых угодий.
"Это решение направлено на обеспечение равных условий на рынке по привлечению дешевых ресурсов для развития и становления фермерских хозяйств", - заявил Шмыгаль.
Напомним, Кабинет министров расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. В 2021 году на помощь планируют направить дополнительные 500 млн гривен.
Как писало РБК-Украина, в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для аграриев с 20% до 14%.
Так, парламент принял этот документ 17 декабря 2020 года. Законопроект поддержали 255 народных депутатов.