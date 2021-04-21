Кабмін посилив допомогу аграріям, вони зможуть отримати субсидії

Кабінет міністрів посилив допомогу фермерським господарствам . Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5 тисяч гривень на гектар.

Про це заявив глава Кабміну Денис Шмигаль у ході засідання уряду.

"Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5 тисяч гривень на гектар для розвитку невеликих сімейних ферм. Водночас загальна сума не перевищуватиме 100 тисяч гривень на одне господарство", - зазначив прем'єр-міністр.



Таким чином, уряд збільшив розмір державної субсидії новоствореним фермерським господарствам на одиницю оброблюваних угідь.

"Це рішення спрямоване на забезпечення рівних умов на ринку щодо залучення дешевих ресурсів для розвитку та становлення фермерських господарств", - заявив Шмигаль.