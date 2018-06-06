Кабмин урегулировал вопросы разовых и ежемесячных выплат пострадавшим на Майдане

Пострадавшим на Майдане предусмотрели адресную помощь

Кабинет министров Украины урегулировал вопросы разовых и ежемесячных выплат пострадавшим на Майдане участникам Революции достоинства. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство предусмотрело выплату ежемесячной адресной помощи к пенсии пострадавшим участникам Революции достоинства. Соответствующие изменения приняты 6 июня. Отметим, пенсионные выплаты таким лицам установлены в размере, аналогичном участникам боевых действий.

Фото: постановление Кабмина

Кроме того, правительство урегулировало вопросы санаторно-курортного обеспечения участников Революции достоинства и выплаты им ежегодной разовой денежной помощи до 5 мая. Согласно постановлению, лица, которые получили инвалидность во время событий на Майдане, смогут обеспечиваться санаторно-курортным лечением в учреждениях на территории Украины, а пострадавшие участники Революции достоинства - получить в 2018 году ежегодную разовую денежную помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада поддержала проект по реализации социальных гарантий пострадавшим на Майдане.