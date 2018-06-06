Кабмін врегулював питання разових і щомісячних виплат постраждалим на Майдані

Постраждалим на Майдані передбачили адресну допомогу

Кабінет міністрів України врегулював питання разових і щомісячних виплат потерпілим на Майдані учасникам Революції гідності. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд передбачив виплату щомісячної адресної допомоги до пенсії постраждалим учасникам Революції гідності. Відповідні зміни прийняті 6 червня. Зазначимо, пенсійні виплати таким особам встановлені в розмірі, аналогічному учасникам бойових дій.

Фото: постанова Кабміну

Крім того, уряд врегулював питання санаторно-курортного забезпечення учасників Революції гідності та виплати їм щорічної разової грошової допомоги до 5 травня. Згідно з постановою, особи, які отримали інвалідність під час подій на Майдані, зможуть забезпечуватися санаторно-курортним лікуванням у закладах на території України, а постраждалі учасники Революції гідності - отримати в 2018 році щорічну разову грошову допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада підтримала проект реалізації соціальних гарантій потерпілим на Майдані.