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Кабмін врегулював питання разових і щомісячних виплат постраждалим на Майдані

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 14:48
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Постраждалим на Майдані передбачили адресну допомогу

Кабінет міністрів України врегулював питання разових і щомісячних виплат потерпілим на Майдані учасникам Революції гідності. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд передбачив виплату щомісячної адресної допомоги до пенсії постраждалим учасникам Революції гідності. Відповідні зміни прийняті 6 червня. Зазначимо, пенсійні виплати таким особам встановлені в розмірі, аналогічному учасникам бойових дій.

 

Фото: постанова Кабміну

Крім того, уряд врегулював питання санаторно-курортного забезпечення учасників Революції гідності та виплати їм щорічної разової грошової допомоги до 5 травня. Згідно з постановою, особи, які отримали інвалідність під час подій на Майдані, зможуть забезпечуватися санаторно-курортним лікуванням у закладах на території України, а постраждалі учасники Революції гідності - отримати в 2018 році щорічну разову грошову допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада підтримала проект реалізації соціальних гарантій потерпілим на Майдані.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Майдан, выплаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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