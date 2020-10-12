Кабмин упростил привлечение международной технической помощи

Кабинет министров упростил привлечение международной технической помощи. Соответствующее постановление правительство одобрило на своем заседании.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что при разработке новых правил учли предложения партнеров по развитию.

Согласно документу, уменьшаются бюрократические процедуры для регистрации и реализации проектов международной технической помощи. Расширяется перечень органов, которые могут выступать бенефициарами проектов; совершенствуется процедура освобождения от налогообложения, что будет способствовать более широкому участию украинских производителей и поставщиков в процедурах закупок за счет средств МТП.

Также упрощаются процедуры государственной регистрации или перерегистрации проектов и регистрации представительства донорского учреждения; определяются механизмы и сроки согласования планов закупки, а также уменьшается бумажный документооборот.

"Проекты технической помощи позволяют привлекать ведущих украинских и международных экспертов, а также лучший мировой опыт в проведении реформ", - подчеркнули в Кабмине.

Напомним, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Хосеп Боррель, что Украине предоставляется финансовая помощь в интересах ЕС, и это не является благотворительностью.

Как писало РБК-Украина, Европейский союз готовится выплатить Украине первый транш макрофинансовой помощи по программе на 1,2 млрд евро после транша от Международного валютного фонда (МВФ).