Кабмін спростив залучення міжнародної технічної допомоги

Кабінет міністрів спростив залучення міжнародної технічної допомоги. Відповідну постанову уряд схвалив на своєму засіданні.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що при розробці нових правил врахували пропозиції партнерів з розвитку.

Згідно з документом, зменшуються бюрократичні процедури для реєстрації та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги. Розширюється перелік органів, які можуть виступати бенефіціарами проектів; удосконалюється процедура звільнення від оподаткування, що сприятиме більш широкій участі українських виробників та постачальників у процедурах закупівель за рахунок коштів МТД.

Також спрощуються процедури державної реєстрації або перереєстрації проектів та реєстрації представництва донорської установи; визначаються механізми та строки погодження планів закупівлі, а також зменшується паперовий документообіг.

"Проекти технічної допомоги дозволяють залучати провідних українських та міжнародних експертів, а також кращий світовий досвід у проведенні реформ", - підкреслили у Кабміні.

Нагадаємо, Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, що Україні надається фінансова допомога в інтересах ЄС, і це не є благодійністю.

Як писало РБК-Україна, Європейський союз готується виплатити Україні перший транш макрофінансової допомоги з програми на 1,2 млрд євро після траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ).