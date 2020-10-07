В ЕС напомнили Украине об условиях предоставления финансовой помощи

Фото: Жозеп Боррель (flickr)

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель напомнил, почему Украине предоставляется финансовая помощь. По его словам, это в интересах ЕС.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Боррель подчеркнул, что ЕС не оказывает помощь как благотворительность.

"Помощь ЕС Украине не является безусловной, мы не действуем по соображениям благотворительности. Мы это делаем, потому что в наших собственных интересах, чтобы Украина была свободной, процветающей и безопасной", - сказал верховный представитель ЕС.

Таким образом он объяснил свое высказывание, что "ЕС - это не банкомат".

В конце сентября Жосеп Боррель опубликовал свой рассказ о визите в Украину и встрече с президентом Владимиром Зеленским на сайте представительства ЕС в Украине. В первом варианте текста содержалась фраза о том, что Украина не должна воспринимать Евросоюз как банкомат.

Позже из текста убрали это предложение.

Напомним, Европейский союз готовится выплатить Украине первый транш макрофинансовой помощи по программе на 1,2 млрд евро после транша от Международного валютного фонда (МВФ).

Отметим, Всемирный банк уже отложил кредит для Украины на 350 млн долларов.