Абитуриентам без ID-карт упростили поступление в вузы

Кабинет министров упростил поступление в вузы для абитуриентов, которые по определенным причинам не получили паспорт гражданина Украины в форме ID-карты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу.

В частности, 19 июня 2019 года состоялась совещание под председательством заместителя министра образования и науки Украины Юрия Рашкевича и главы ГМС Максима Соколюка. По ее результатам между представителями МОН и ГМС было достигнуто соглашение о возможности приема у таких лиц документов на основании свидетельства о рождении и письма территориального подразделения ГМС с информацией о принадлежности лица к гражданству Украины, предоставляемого лицу в ответ на его обращение в кратчайшие сроки.

"При подаче такого обращения указанным лицам или их законным представителям необходимо предоставить оригинал свидетельства о рождении ребенка и оригиналы документов, подтверждающие гражданство и удостоверяющие личность родителей или одного из них, которые на момент рождения ребенка находились в гражданстве Украины (для установления факта принадлежности ребенка гражданству Украины)", - информируют в миграционной службе.

Также во время совещания было принято решение, что для поступления в 2019 году абитуриенты, которые отказались получать паспорт в форме карточки по религиозным убеждениям, подают лично:

заявление на имя руководителя учреждения образования о разрешении на подачу свидетельства о рождении и письма территориального подразделения ГМС информации о принадлежности лица к гражданству Украины вместо документа, удостоверяющего личность и гражданство;

свидетельство о рождении;

письмо территориального подразделения ГМС с информацией о принадлежности лица к гражданству Украины;

заявление на имя руководителя учреждения образования в произвольной форме о том, что лицо осведомлено о невозможности без получения документа, удостоверяющего личность и гражданство, реализовать право на получение стипендии, студенческого билета, документа о полученном образовании.

Напомним, в декабре 2018 года в Украине вступили в силу новые условия приема в учреждения высшего образования на 2019 год.

Как писало РБК-Украина, в начале июня Минобразования открыло центры для поступающих с оккупированных территорий.