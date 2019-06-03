Минобразования открыло центры для поступающих с оккупированных территорий

Иллюстративное фото (УНИАН)

Поступающие с оккупированных Донбасса и Крыма могут поступить в вуз без ВНО, паспорта и аттестата

Сегодня, 3 июня 2019 года, по всей Украине начали работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", работа которых продлиться до 27 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Указано, что через эти центры жители временно оккупированных территорий могут вступить в украинские вузы по упрощенной процедуре - без ВНО, украинского паспорта и аттестата.

"Образовательные центры работают в Украине с 2016 года. За это время количество студентов, которые воспользовались процедурой упрощенного вступления, существенно увеличилось. К примеру, в 2016 году таких поступающих было менее 1 тыс., тогда как сейчас их уже почти 2 тыс. Важно, что вступив через образовательный центр, жители Донбасса и Крыма смогут получить диплом, признанный в Украине и мире", - отметил заместитель министра образования и науки Юрий Рашкевич.

Отметим, что центры "Крым-Украина" открылись на базе 35 учреждений высшего образования в 8 регионах. В частности, в Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и городе Киеве. Центры "Донбасс-Украина" действуют на базе более 40 вузов. Это города: Бахмут, Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Славянск, Торецкое.

Центры будут работать до конца сентября, но чтобы гарантированно претендовать на бюджетные места, поступающим нужно подать документы в определенную дату. Однако даже если поступающие не успеют подать, то они могут до 26 сентября поступить на контракт и сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет.

Напомним, ранее сообщалось, что фамилии абитуриентам из оккупированных Крыма и Донбасса, которые будут подавать документы на поступление в государственные учреждения высшего образования Украины, будут зашифрованы в приказах о зачислении поступающих.