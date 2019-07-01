Абітурієнтам без ID-карт спростили вступ до вишів

Кабінет міністрів спростив вступ до вузів для абітурієнтів, які з певних причин не отримали паспорт громадянина України у формі ID-картки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу.

Зокрема, 19 червня 2019 року відбулася нарада під головуванням заступника міністра освіти і науки України Юрія Рашкевича та голови ДМС Максима Соколюка. За її результатами між представниками МОН та ДМС було досягнуто згоди щодо можливості прийому у таких осіб документів на підставі свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу ДМС з інформацією про належність особи до громадянства України, що надається особі у відповідь на її звернення у найкоротші строки.

"Під час подання такого звернення вказаним особам або їх законним представникам необхідно надати оригінал свідоцтва про народження дитини та оригінали документів, що підтверджують громадянство і посвідчують особу батьків чи одного з них, які на момент народження дитини перебували у громадянстві України (для встановлення факту належності дитини до громадянства України)", - інформують у міграційній службі.

Також під час наради було ухвалено рішення, що для вступу у 2019 році вступники, які відмовились отримувати паспорт у формі картки з релігійних переконань, подають особисто:

заяву на ім’я керівника закладу освіти про дозвіл на подання свідоцтва про народження та листа територіального підрозділу ДМС з інформацією про належність особи до громадянства України замість документа, що посвідчує особу і громадянство;

свідоцтво про народження;

лист територіального підрозділу ДМС з інформацією про належність особи до громадянства України;

заяву на ім’я керівника закладу освіти в довільній формі про те, що особа поінформована щодо неможливості без отримання документа, який посвідчує особу і громадянство, реалізувати право на отримання стипендії, студентського квитка, документа про здобуту освіту.

Нагадаємо, у грудні 2018 року в Україні набули чинності нові умови прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік.

Як писало РБК-Україна, на початку червня Міносвіти відкрило центри для вступників з окупованих територій.