Кабмин упростил получение "доступных кредитов"

Кабинет Министров принял постановление, которым изменяется порядок предоставления так называемых "доступных кредитов 5-7-9%" для бизнеса. Снято нексолько ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, в правительстве решили смягчить требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса в предыдущем налоговом периоде.

Кроме этого, решено:

снять ограничения относительно направлений использования денег, полученных для финансирования оборотного капитала;

снять ограничения по максимальной сумме кредита в рамках программы, оставив ограничения только по размеру госпомощи;

привести формулу расчета базовой процентной ставки в соответствие с уровнем операционных расходов банков, который позволяет им обеспечивать выполнение программы "Доступные кредиты "5-7-9%".

Отмечается, что бизнес сможет обратиться за получением кредитов по новым правилам после внесения Советом Фонда развития предпринимательства соответствующих изменений в программу и обновления соглашений с уполномоченными банками.

В Кабмине добавили, что на 15 июня в рамках этой программы заключили 639 кредитных договоров на сумму 404,8 млн гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что банки одобряют только одну из 40 заявок на дешевые кредиты.

Напомним, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2020 года в национальной валюте составили 36,9% годовых, что на что на 1,0 в. п. ниже, чем в апреле (37,9%).