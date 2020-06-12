Банки одобряют только одну из 40 заявок на дешевые кредиты

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Большинство заявок вообще не отвечают требованиям государственной программы

По состоянию на 10 июня 2020 года банки-партнеры получили 24 720 заявок на участие в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". В целом выдано 605 кредитов на сумму 381 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно информации, предоставленной Минфину Фондом развития предпринимательства, который администрирует программу "Доступные кредиты 5-7-9%", только 3500 клиентов сформировали и передали банкам соответствующий пакет документов для участия в программе. Из них 1 509 заявок были отклонены банком как такие, которые не могут быть удовлетворены. Еще 1792 заявки находятся в работе банков.

Среди самых распространенных причин отказа - "деловая репутация" (60% отказов), "необоснованность бизнес-плана" (11%), "несоответствие цели кредитования" (12%), "несоответствие закону о государственной поддержке МСП" (4%), "убыточная деятельность ММП" (4%), "превышение объема выручки (3%), "превышение лимита господдержки" (1%).

Как сообщало РБК-Украина, спрос бизнеса на кредиты по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" есть, но пока этот процесс трудно назвать массовым.

Напомним, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2020 года в национальной валюте составили 36,9% годовых, что на что на 1,0 в. п. ниже, чем в апреле (37,9%).

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус