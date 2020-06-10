Банки снизили процентные ставки по кредитам для населения

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Банки готовы кредитовать население под 37% годовых

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2020 года в национальной валюте составляли 36,9% годовых. Это на что на 1,0 п.п. ниже, чем в апреле (37,9%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,8 п.п. до 5,5% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в мае снизились с 12,9% до 11,0% годовых, по валютным выросли с 4,7% до 4,8%.

Кредитный портфель банков за месяц сократился на 1,2% до 989 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 0,9% до 209 млрд грн, предприятий - сократился на 1,3% до 775 млрд грн.

Отметим, по данным "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал 2020 года украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.

Напомним, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 37,9% годовых, что на 0,6 п. п. выше, чем в марте (37,3%).

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Автор: Александр Белоус