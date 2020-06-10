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Банки снизили процентные ставки по кредитам для населения

Новости » Экономика     10.06.2020 - 11:41
Банки снизили процентные ставки по кредитам для населения
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Банки готовы кредитовать население под 37% годовых

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2020 года в национальной валюте составляли 36,9% годовых. Это на что на 1,0 п.п. ниже, чем в апреле (37,9%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,8 п.п. до 5,5% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в мае снизились с 12,9% до 11,0% годовых, по валютным выросли с 4,7% до 4,8%.

Банки снизили процентные ставки по кредитам для населения

Кредитный портфель банков за месяц сократился на 1,2% до 989 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 0,9% до 209 млрд грн, предприятий - сократился на 1,3% до 775 млрд грн.

Банки снизили процентные ставки по кредитам для населения

Отметим, по данным "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал 2020 года украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.

Напомним, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 37,9% годовых, что на 0,6 п. п. выше, чем в марте (37,3%).

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины кредитдепозитНациональный банк Украины
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